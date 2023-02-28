Склад загорелся на площади более 1600 квадратных метров в Ульяновске

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Из-за ЧП чуть не приостановили работу аэропорта.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Работу аэропорта Ульяновска чуть не приостановили из-за крупного пожара. Клубы черного дыма закрыли небо, гарь разнесло на сотни метров вокруг. Полыхнуло двухэтажное здание, в нем находился лакокрасочный цех и склады автосервиса.

Пожар распространился на 1600 квадратных метров, обрушилась крыша. Экстренные службы сработали слаженно. Около 40 сотрудников компании сразу эвакуировали на улицу, двое из них надышались дымом, но без угрозы здоровью. Пришлось вывести и всех людей из соседнего строительного гипермаркета.

Всего час понадобился для локализации очага. Пожарные также смогли за это время вынести из здания семь газовых баллонов и десяток бочек с мазутом. К этому часу огонь полностью потушен.

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