Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Мурманском. Как стало известно 5-tv.ru, к месту ЧП уже направляются следователи.

Согласно данным к этой минуте, на борту воздушного судна в момент ЧП, предположительно, находились как минимум четыре человека. Предварительно, погибших нет.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Точные причины случившегося пока не известны.