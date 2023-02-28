Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области
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Информация о пострадавших уточняется. Точные причины случившегося пока не известны.
Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Мурманском. Как стало известно 5-tv.ru, к месту ЧП уже направляются следователи.
Согласно данным к этой минуте, на борту воздушного судна в момент ЧП, предположительно, находились как минимум четыре человека. Предварительно, погибших нет.
Информация о состоянии пострадавших уточняется. Точные причины случившегося пока не известны.
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