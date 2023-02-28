Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 708

Информация о пострадавших уточняется. Точные причины случившегося пока не известны.

Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Мурманском. Как стало известно 5-tv.ru, к месту ЧП уже направляются следователи.

Согласно данным к этой минуте, на борту воздушного судна в момент ЧП, предположительно, находились как минимум четыре человека. Предварительно, погибших нет.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Точные причины случившегося пока не известны.

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