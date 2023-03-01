Пепел разнесло по всей округе: в Краснодаре сгорел ресторан на набережной

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На набережной Краснодара сгорел ресторан

Фото, видео: Виталий Тимкив / ТАСС; 5-tv.ru

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Жертв и пострадавших удалось избежать.

Ужин на набережной едва не закончился масштабной трагедией. В центре Краснодара загорелось двухэтажное здание ресторана. Огонь вспыхнул на открытой веранде, после чего там же сдетонировал газовый баллон.

Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по крыше. И к приезду спасателей здание полыхало как огромный факел. Существовала серьезная опасность, что пламя перекинется на соседний жилой дом. Из него были эвакуировали десятки человек.

В тушении пожара участвовали около сотни спасателей, никто в итоге не пострадал. Но в ближайших кварталах еще долго пахло гарью, а пепел разнесло по всей округе.

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