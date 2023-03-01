Родившую Орлову заподозрили в злоупотреблении алкоголем: «После кесарева-то!»
Пригубившую шампанское Орлову обвинили в пристрастии к спиртному
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Знаменитость активно возвращается к жизни, которую вела до беременности.
Певицу и телеведущую Ольгу Орлову в очередной раз раскритиковали подписчики, но на этот раз досталось знаменитости не из-за якобы накладного живота и ненастоящих родов. Пользователей смутил образ жизнь артистки, который, по их мнению, не соответствует ее статусу: селебрити только родила и уже увлекалась спиртным.
К такому выводу они пришли после очередного видео певицы в соцсетях. На нем ведущая «Дома-2» позирует в одном из салонов красоты после покраски волос — звезда так довольна своим блондом, что решила отметить событие шампанским. Праздничный напиток она распивает вместе с мастером, который подарил ей новый цвет волос. Злопыхатели тут же нашли повод для беспокойства и начали учить жизни 45-летнюю певицу.
«Так грудью же кормить надо. Какое шампанское может быть»;
«Быстро, шампанское пошло уже! После кесарева-то!»;
«Вообще не понимаю такие салоны красоты: стригут и пьют, и закусывают — все в одном зале делают»;
«Ну как уже все смешно, ну честно», — пишут ей.
Ольгу Орлову заподозрили в пристрастии к спиртному после родов.
В ответ знаменитость решила деликатно ответить недоброжелателям и заверила, что к алкоголизму она еще даже не приступала. Но все еще впереди.
«Открытие алкогольного сезона я отложила на 8 марта. Сейчас в планах только похудеть и согнать отеки», — пояснила Орлова.
При этом добавила, что удивлена выводами подписчиков. Знаменитость искренне недоумевает, на основе чего они их делают и что вообще кого-то смутило в ее поступке.
Ольга Орлова стала мамой 6 февраля — у нее родилась долгожданная дочь Анна, весом 3 килограмма 800 граммов и ростом 54 сантиметра. Малышка появилась на свет с помощью кесарева сечения и, кроме мамы и врачей, на первой «встрече» с новорожденной присутствовал отец новорожденной, бизнесмен Валерий. Этой второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» Ефременкова пожаловалась на серьезную проблему после смерти бабушки.
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