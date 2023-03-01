Родившую Орлову заподозрили в злоупотреблении алкоголем: «После кесарева-то!»

Знаменитость активно возвращается к жизни, которую вела до беременности.

Певицу и телеведущую Ольгу Орлову в очередной раз раскритиковали подписчики, но на этот раз досталось знаменитости не из-за якобы накладного живота и ненастоящих родов. Пользователей смутил образ жизнь артистки, который, по их мнению, не соответствует ее статусу: селебрити только родила и уже увлекалась спиртным.

К такому выводу они пришли после очередного видео певицы в соцсетях. На нем ведущая «Дома-2» позирует в одном из салонов красоты после покраски волос — звезда так довольна своим блондом, что решила отметить событие шампанским. Праздничный напиток она распивает вместе с мастером, который подарил ей новый цвет волос. Злопыхатели тут же нашли повод для беспокойства и начали учить жизни 45-летнюю певицу.

«Так грудью же кормить надо. Какое шампанское может быть»;

«Быстро, шампанское пошло уже! После кесарева-то!»;

«Вообще не понимаю такие салоны красоты: стригут и пьют, и закусывают — все в одном зале делают»;

«Ну как уже все смешно, ну честно», — пишут ей.

Ольгу Орлову заподозрили в пристрастии к спиртному после родов. Instagram* / olgaorlova1311

В ответ знаменитость решила деликатно ответить недоброжелателям и заверила, что к алкоголизму она еще даже не приступала. Но все еще впереди.

«Открытие алкогольного сезона я отложила на 8 марта. Сейчас в планах только похудеть и согнать отеки», — пояснила Орлова.

При этом добавила, что удивлена выводами подписчиков. Знаменитость искренне недоумевает, на основе чего они их делают и что вообще кого-то смутило в ее поступке.

Ольга Орлова стала мамой 6 февраля — у нее родилась долгожданная дочь Анна, весом 3 килограмма 800 граммов и ростом 54 сантиметра. Малышка появилась на свет с помощью кесарева сечения и, кроме мамы и врачей, на первой «встрече» с новорожденной присутствовал отец новорожденной, бизнесмен Валерий. Этой второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

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