Мошенник или жертва санкций: как бизнес с онлайн-школами оказался в центре скандала

Десятки людей по всей России стали жертвами раскрученного продюсерского центра. Его сотрудники обещали людям бизнес с ноля и сумасшедший доход. Но в итоге лишь забирали деньги. И немалые. Сейчас пострадавшие один за другим несут иски в суд. Как так вышло, разбирался корреспондент «Известий» Александр Яковенко.

За создание онлайн-школы Наталья Кулинич заплатила почти полмиллиона рублей. В интернете она нашла продюсерский центр, где обещали создать сайт под ключ с нуля. Гарантировали быстрый старт, три миллиона рублей в месяц чистой прибыли и нескончаемый поток клиентов.

Заключили договор. После полной предоплаты работа действительно началась, но не по созданию сайта.

«Продюсерский центр стал создавать видимость какой-либо деятельности. То есть они озвучивали, что ведется какая-то некая работа над моей онлайн-школой, что кто-то работает, кто-то что-то делает. Есть какие-то специалисты, которых я не видела, которых я не знаю. Все, что они должны были выполнить, это было через «завтра», «послезавтра», через «я забыл, потом вам скину», — рассказала пострадавшая Наталья Кулинич.

Анжелика Хасанова тоже купилась на обещания продюсерского центра «Рэйлинк». За полмиллиона рублей и полгода работы ей создали только сайт. А обещали полное сопровождение и баснословный доход.

«Они обещали создать школу с нуля за два месяца. В итоге ничего они не создали. То есть часть они сделали, но остановилось все на том, когда надо было рекламу запускать. Оказалось, что таргетолог, который должен был заниматься рекламой — ему уже на тот момент не платили», — рассказала Анжелика.

Клиентов «Рэйлинк» искали по всей стране. Теперь десятки человек ждут возврата денег за неисполненные договоры. С последними, кстати, тоже все непросто. Выяснилось, что одни клиенты заключали соглашения с ООО «Рэйлинк», другие отправляли средства на счет ИП директора фирмы.

«Все заключали с разными, получается, ИП», — отметила Анжелика.

Журналистам «Известий» удалось поговорить с гендиректором ООО «Рэйлинк» Евгением Глущенко. По его словам, компания на рынке уже несколько лет и проблемы начались, когда заблокировали некоторые социальные сети. Якобы бизнес-модель не смогла подстроиться — стали копиться долги. К нынешнему моменту это примерно десять миллионов рублей.

Однако, по словам Глущенко, с частью долгов компания уже рассчиталась. Якобы они запустили новый проект, с которого и получают доход.

«Уже более трех миллионов рублей выплачено на данный момент. То есть я мог объявить себя банкротом — „не получилось, компания обанкротилась, извините“. Но у меня в планах такого нет — несмотря на все давление и угрозы, которые я сейчас испытываю. И юридические угрозы, и физические от многих поступают. Я все равно со всеми на связи», — заявил Глущенко.

С бывшими клиентами Глущенко действительно на связи. Однако это не добавляет пострадавшим уверенности. Они уже написали заявления в полицию и обратились с исками в суд.