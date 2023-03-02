Народный артист России Филипп Киркоров в разговоре с журналистами на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» отметил, что практически не смотрит телевизор. И делает это, чтобы не сталкиваться с лишней ненавистью в свой адрес.

«И он начинает нести про меня какую-то ересь. Не то, чтобы оскорблять и обижать. Нет, сегодня это невозможно сделать. Просто пороть про меня какую-то ерунду, чушь. Просто для того, чтобы к своему нулю прибавить единицу, став на эти две секунды славы десяткой, вспомнив Филиппа Киркорова», — описал ситуацию на безликом примере певец.

Исполнитель добавил, что относится к такой «критике» снисходительно.

«Я прощаю ему эту слабость. Потому что ему тоже хочется популярности, покупаться в лучах моей славы. А как еще о себе любимом напомнить? Я ему тоже, может быть благодарен за то, что он лишний раз вспомнил меня по телевизору. И неважно: плохо вспомнил или хорошо. Я за любой кипеш и за любое упоминание своего имени», — уверен артист.

Речь о хейтерах Киркоров закончил цитатой Марка Твена: «Все хорошо, кроме некролога».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркорова довели до слез во время съемок.