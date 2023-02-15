Киркорова довели до слез во время съемок клипа: «Ох, как мне забыть…»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 120

Киркоров расплакался на съемках своего клипа из-просмотров кадров из фильма «Нюрнберг»

Киркорова довели до слез во время съемок клипа: «Ох, как мне забыть…»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист не часто показывает на людях слабости, но это тот самый случай, когда эмоции взяли верх.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров накануне не смог сдержать слез во время съемок своего очередного клипа. Как оказалось, артиста растрогали кадры из фильма «Нюрнберг», к которому знаменитость имеет самое непосредственное отношение.

Как рассказывает издание KP.RU, певец записал песню на балладу Андрея Резникова, сына легендарного композитора. А режиссер фильма Николай Лебедев оценил его как идеальный саундтрек к своей киноработе. Так был создан клип, в который вошли кадры из «Нюрнберга». Некоторые из них так тронули сердце артиста, что на глаза навернулись слезы. Правда, этот сакральный момент в произведение не войдет, он не для камер.

«Это ведь история о любви. Ох, как мне забыть уже мою историю. В любом случае в клип не войдут планы со слезой. Я попросил Лебедева их убрать. Надо, чтобы в зале плакали, а не артист плакал», — объяснил Киркоров.

Также он признался, что Николай Лебедев — один из его любимых режиссеров современности, и съемки в его картинах для музыканта — мечта. Режиссер в свою очередь тоже не против сотрудничества с поп-королем и уже ищет для него подходящую роль. Сначала даже предполагалось, что артист сыграет иностранную звезду в фильме «Экипаж», но потом Лебедев передумал. По его мнению, Филипп Киркоров из тех людей, для которого нужно найти отдельный сценарий.

«Он дисциплинированный артист, с ним приятно работать», — высказался режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров публично попросил прощения у Азамата Мусагалиева.

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