Спустя 52 года снова рядом с любимым: где похоронят Федосееву-Шукшину

Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с Василием Шукшиным

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронят 11 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее бывшим мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина в беседе с РБК.

В этот же день состоится отпевание артистки. Церемонию проведут в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.

«Отпевание состоится 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке», — рассказала Ольга Шукшина.

Ранее рассматривалась другая дата прощания — 10 ноября. Предполагалось, что церемония пройдет в Кунцевском зале столицы, однако позднее планы изменились. Ольга Шукшина подтвердила, что изменилось и место проведения прощания.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. О смерти матери сообщила ее дочь Мария Шукшина. Причиной кончины стала сердечная недостаточность. Незадолго до этого актрису госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Последние недели жизни она провела в больнице.

Судьба артистки была тесно связана с Василием Шукшиным. Они поженились в 1967 году, а после смерти режиссера в 1974-м Лидия стала носить двойную фамилию. Вместе супруги работали над несколькими картинами, в том числе «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная».

За свою карьеру Федосеева-Шукшина снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Среди ее наиболее известных работ — «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось…» и «Петербургские тайны». Почти два десятилетия актриса также служила в Театре-студии киноактера в Москве.

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