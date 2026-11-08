Спустя 52 года снова рядом с любимым: где похоронят Федосееву-Шукшину

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 27 0

Последний приют актриса обретет на Новодевичьем кладбище, где покоится ее знаменитый супруг.

Федосееву-Шукшину похоронят рядом с Василием Шукшиным

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с Василием Шукшиным

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронят 11 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее бывшим мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина в беседе с РБК.

В этот же день состоится отпевание артистки. Церемонию проведут в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.

«Отпевание состоится 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке», — рассказала Ольга Шукшина.

Ранее рассматривалась другая дата прощания — 10 ноября. Предполагалось, что церемония пройдет в Кунцевском зале столицы, однако позднее планы изменились. Ольга Шукшина подтвердила, что изменилось и место проведения прощания.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. О смерти матери сообщила ее дочь Мария Шукшина. Причиной кончины стала сердечная недостаточность. Незадолго до этого актрису госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Последние недели жизни она провела в больнице.

Судьба артистки была тесно связана с Василием Шукшиным. Они поженились в 1967 году, а после смерти режиссера в 1974-м Лидия стала носить двойную фамилию. Вместе супруги работали над несколькими картинами, в том числе «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная».

За свою карьеру Федосеева-Шукшина снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Среди ее наиболее известных работ — «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось…» и «Петербургские тайны». Почти два десятилетия актриса также служила в Театре-студии киноактера в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
Рацион российских солдат оказался лучше питания космонавтов
16:44
Спустя 52 года снова рядом с любимым: где похоронят Федосееву-Шукшину
16:39
Песков назвал «святую тему» для Путина
16:12
Последняя воля Романа Попова оказалась в серой зоне российского закона
15:47
«Никогда тебя не отдам»: Медведева вспомнила трогательное обещание будущего мужа
15:34
Флаги и аплодисменты: как российских дзюдоистов встретили в Москве после победы на ЧЕ

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
Беременная звезда «Папиных дочек» устроила пикантную фотосессию
К Агафье Лыковой срочно отправили вертолет: что случилось в глухой тайге
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео