Власти Брянской области: украинским диверсантам не удалось проникнуть в школы

В настоящий момент в регионе идет активное боестолкновение. На месте работают силовые структуры.

Власти Брянской области сообщили, что украинским диверсантам не удалось проникнуть в местные школы. В настоящий момент в регионе идет активное боестолкновение, передает врио замгубернатора области.

Ранее РИА Новости отмечало, что украинские диверсанты сожгли дом под Брянском. Взрослые прячут детей. Также известно, что террористы взяли в заложники людей в одном из магазинов в селе Любечане.

Силовые структуры работают по всей территории села Сушаны в Брянской области.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз, диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. По данным Богомаза, в результате инцидента есть раненый.