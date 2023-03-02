Куда собралась? Молодая жена Петросяна упаковала свои вещи и улетела

Татьяна Брухунова заявила, что уезжает без членов семьи.

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно развивает свой блог и делится с поклонниками личными подробностями семейной жизни. На этот раз женщина поделилась публикацией в которой рассказала, что уезжает. Но куда — секрет. Об это сообщает издание dni.ru.

Прежде женщина рассказала об удивительном увлечении двухлетнего сына Петросяна. Стало известно, что мальчик в таком возрасте уже изучает языки. Ребенок уже продолжительное время изучает армянский язык и обладает хорошим словарным запасом.

В воспитание и развитие маленького наследника супруги вкладывают и деньги, и ресурсы. Однако Брухунова любит бросать свои обязанности и путешествовать без членов семьи.

В своем блоге Петросян отметила, что на этот раз летит не в теплые края.

«Всем доброе утро, я в аэропорту. Неожиданно. Совершенно спонтанная поездка. Угадаете, куда лечу? Лететь чуть меньше трех часов. И, судя по тому, как я тепло одета, не на юг», — отметила жена Петросяна.

На фото Брухунова была снаряжена вещами и ее довольный вид выдавал то, что уехать лишний раз из дома она безмерно рада. Подписчики стали гадать о причине отъезда.

Злопыхатели пишут, что без Петросяна и его денег Брухунова вряд ли смогла бы так кататься по городам. Став женой прославленного комика, она тратит его деньги на брендовые вещи, дорогие рестораны и выставки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что молодая жена Петросяна пожаловалась на здоровье.

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