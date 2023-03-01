«Он в восторге!»: какой язык изучает сын Татьяны Брухуновой в два года

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Татьяна Брухунова рассказала о новом увлечении двухлетнего сына

«Он в восторге!»: какой язык изучает сын Татьяны Брухуновой в два года

Фото: Instagram* / bruhunova

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Сын знаменитости любит театральные постановки, изучение языков. Чем еще удивит двухлетний малыш?

Жена российского юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — раскрыла необычное увлечение сына Вагана. Оказывается, что ребенок, которому еще нет и трех лет, уже продолжительное время изучает армянский язык и обладает неплохим словарным запасом.

«Он очень здорово впитывает в себя информацию, наверное, потому что в таком возрасте голова ничем не забита», — рассказала знаменитость подписчикам. Ее слова приводит издание 7Дней.ru.

По словам девушки, Вагану очень легко даются языки и он с радостью занимается с репетитором целых три раза в неделю.

«Он прямо в восторге и каждый день меня спрашивает: «Когда армянский», — добавила Брухунова.

Скорее всего, Брухунова выбрала этот язык для изучения сыну, чтобы тот не забывал о своих корнях, ведь отец Петросяна, в честь которого и назвали Вагана, — армянин.

До этого Татьяна Брухунова рассказывала, что ее сын очень любит ходить на театральные постановки и довольно осознанно их обсуждает с мамой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Петросяна пожаловалась на здоровье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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