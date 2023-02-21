«Высосал из меня все соки»: молодая жена Петросяна пожаловалась на здоровье

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Рита Миронова
Рита Миронова 600

Жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на состояние здоровья

«Высосал из меня все соки»: молодая жена Петросяна пожаловалась на здоровье

Фото: Instagram* / bruhunova

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Ближайшее время Татьяна Брухунова вряд ли сможет посещать светские мероприятия.

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна и мать трехлетнего малыша, столкнулась с проблемами со здоровьем. В своих социальных сетях блогерша рассказала, что возникшее недомогание связано с загруженным месяцем.

«Этот февраль высосал из меня все соки», — написала жена Петросяна, поделившись фотографией градусника.

На фото можно увидеть неестественно низкую температуру — 34,9 градуса. Из-за семейных дел, воспитания сына и активного ведения микроблога Брухунова буквально обессилела. Теперь ей понадобится время, чтобы восстановить силы и энергию и вернуться к привычной жизни.

На днях Татьяна Брухунова посетила вечеринку беременной актрисы Лизы Моряк, которая пригласила подруг на праздник в честь будущего ребенка.

Сама Брухунова родила два года назад от тогда еще 75-летнего Евгения Петросяна. В браке супруги находятся три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брухунова показала «горячую» фотосессию в честь Дня влюбленных.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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