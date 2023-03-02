В ДНР заявили об очередном применении ВСУ химических боеприпасов

|
Рита Миронова
Рита Миронова 274

Киевский режим продолжает использовать запрещенное оружие и всячески пытается это скрывать.

В ДНР заявили об очередном применении ВСУ химических боеприпасов

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Со стороны украинской армии в зоне спецоперации вновь зафиксировали факты применения химического оружия. Об этом рассказала советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По словам военно-политического эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химоружие последние несколько дней на артемовском и донецком направлениях.

«Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей», — сообщил Ян Гагин ТАСС.

Это не первый раз, когда со стороны ВСУ используются боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом. Недавно украинские боевики применяли химическое оружие под Угледаром, сбросив его с беспилотника.

В последнее время в больницах ДНР стало больше пациентов с шарообразными поражающими элементами одинакового размера. Власти Украины отказываются комментировать обнародованные данные о радиоактивных химикатах в СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России намерен расследовать обстоятельства поставки на территорию Украины токсичных химикатов, о которых ранее заявило Минобороны РФ.

Тема:
Спецоперация
2 мар
Раскрыты подробности состояния мальчика, раненного украинскими террористами под Брянском
2 мар
Лавров указал на отсутствие серьезных предложений по диалогу с Киевом
2 мар
В Купянске объявили об обязательном вывозе маломобильных граждан и детей
2 мар
Путин об украинских неонацистах: «Ничего у них не получится, мы их дожмем»
2 мар
Путин: солдаты и офицеры армии России мужественно исполняют свой долг в зоне СВО
2 мар
Путин о происшествии в Брянской области: террористы открыли огонь, видя, что в машине дети
2 мар
Лавров назвал цель визита Блинкена в Центральную Азию
2 мар
Как Берлин выполнит обещание по поддержке Киева, если сам остался без оружия?
2 мар
На кладбище закончились места: ВСУ начали признавать ужасающие потери
2 мар
Российские войска сбили украинские Су-24 и Су-25 в ДНР и Херсонской области
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:11
Раскрыты подробности состояния мальчика, раненного украинскими террористами под Брянском
17:07
Лавров указал на отсутствие серьезных предложений по диалогу с Киевом
16:53
ФСБ заявила о полном контроле над ситуацией в Брянской области
16:42
Что известно о состоянии Вербицкой после ДТП с КАМАЗом — видео
16:38
В Купянске объявили об обязательном вывозе маломобильных граждан и детей
16:28
Путин об украинских неонацистах: «Ничего у них не получится, мы их дожмем»

Сейчас читают

Путин назвал терактом действия украинских диверсантов в Брянской области
Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
Лавров извинился перед Индией за «балаган» западных стран на встрече G20
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица