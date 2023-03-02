Телеведущая попала в аварию на Профсоюзной улице в Москве.

После произошедшего ДТП с грузовиком телеведущая Лариса Вербицкая отказалась от госпитализации. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Авария произошла 2 марта на Профсоюзной улице в Москве. По предварительным данным, возле дома № 91 легковой автомобиль телеведущей врезался в КАМАЗ. На место происшествия прибыли оперативные службы, включая медиков. Они осмотрели 63-летнюю Вербицкую и предложили ей направиться в больницу, но ведущая отказалась.

Подробной информации о состоянии Ларисы Вербицкой нет. Сама ведущая также пока никак не комментировала произошедшее. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

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