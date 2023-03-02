Что известно о состоянии Вербицкой после ДТП с КАМАЗом — видео

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 801

Появились кадры с места ДТП с Ларисой Вербицкой в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Телеведущая попала в аварию на Профсоюзной улице в Москве.

После произошедшего ДТП с грузовиком телеведущая Лариса Вербицкая отказалась от госпитализации. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Авария произошла 2 марта на Профсоюзной улице в Москве. По предварительным данным, возле дома № 91 легковой автомобиль телеведущей врезался в КАМАЗ. На место происшествия прибыли оперативные службы, включая медиков. Они осмотрели 63-летнюю Вербицкую и предложили ей направиться в больницу, но ведущая отказалась.

Подробной информации о состоянии Ларисы Вербицкой нет. Сама ведущая также пока никак не комментировала произошедшее. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто на самом деле виноват в смертельном ДТП с актрисой Анной Большовой. В октябре 2022 года она насмерть сбила 32-летнюю мать двоих детей Олесю Борисенко в Калужской области.

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