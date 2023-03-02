В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.

В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В Воронежской области запретили полеты беспилотников гражданского назначения. Об этом сообщается в указе губернатора Александра Гусева.

Согласно новым правилам, ограничение будет действовать до отмены на территории региона режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 года.

«Исключения сделаны для беспилотных летательных аппаратов, которые используются органами власти», — говорится в сообщении.

Также беспилотники могут использовать предприятия и организации топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса.

В Воронежской и Брянской областях с октября 2022 года действует средний уровень реагирования. Тогда же его ввели в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Курской и Ростовской областях. Это связано с конфликтом на Украине.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале президент РФ Владимир Путин принял после участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Киев отверг попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. Конечной целью спецоперации названы освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как беспилотник ВСУ сбили недалеко от Воронежа.

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