МИД России констатировал, что зерновая сделка не работает

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Иван Обухов
Иван Обухов 13

Зерно из Украины идет не в беднейшие страны, как того требует сделка, а в страны Европы.

МИД России констатировал, что зерновая сделка не работает

Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС

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Российское внешнеполитическое ведомство констатировало срыв зерновой сделки.

«Вынуждены констатировать — предложенный Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года „пакет“ договоренностей не работает», — сообщается в заявлении, распространенном МИД России.

«Американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — заявили представители российского МИД.

Российские дипломаты особо отмечают, что большая часть украинского зерна уходит на фураж в страны ЕС по демпинговым ценам, а не в беднейшие государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова согласиться на продолжение зерновой сделки, однако для этого нужно соблюдать ее условие. 

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