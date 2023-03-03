МИД России констатировал, что зерновая сделка не работает

Российское внешнеполитическое ведомство констатировало срыв зерновой сделки.

«Вынуждены констатировать — предложенный Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года „пакет“ договоренностей не работает», — сообщается в заявлении, распространенном МИД России.

«Американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — заявили представители российского МИД.

Российские дипломаты особо отмечают, что большая часть украинского зерна уходит на фураж в страны ЕС по демпинговым ценам, а не в беднейшие государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова согласиться на продолжение зерновой сделки, однако для этого нужно соблюдать ее условие.