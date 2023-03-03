МИД России констатировал, что зерновая сделка не работает
Зерно из Украины идет не в беднейшие страны, как того требует сделка, а в страны Европы.
Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС
Российское внешнеполитическое ведомство констатировало срыв зерновой сделки.
«Вынуждены констатировать — предложенный Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года „пакет“ договоренностей не работает», — сообщается в заявлении, распространенном МИД России.
«Американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — заявили представители российского МИД.
Российские дипломаты особо отмечают, что большая часть украинского зерна уходит на фураж в страны ЕС по демпинговым ценам, а не в беднейшие государства.
Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова согласиться на продолжение зерновой сделки, однако для этого нужно соблюдать ее условие.
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