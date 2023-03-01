Лавров назвал главное условие для продления зерновой сделки

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Рита Миронова
Рита Миронова 58

Глава российского МИД обсудил нюансы дела с турецким коллегой в Нью-Дели.

Лавров назвал главное условие для продления зерновой сделки

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте МИД России. В ходе мероприятия в Нью-Дели они обсудили перспективы зерновой сделки, а именно, условия для ее продления.

Как сказано в официальном сообщении, Россия согласна на продолжение зерновой сделки только при условии, что все интересы страны будут учтены. В их число входит беспрепятственный доступ на мировой рынок для российских производителей сельхозпродукции и удобрений.

Также особое внимание участники встречи уделили странам, которые заинтересованы в нормализации турецко-сирийских отношений.

«Рассмотрен ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии. Отдельное внимание уделено работе заинтересованных стран региона над нормализацией турецко-сирийских связей — одновременно с наращиванием совместных усилий по устранению террористической угрозы в САР», — написано в сообщении российского МИДа.

Зерновую сделку Украина, Россия, ООН и Турция заключили в июле 2022 года. Договоренность подразумевала, что все стороны сделки должны обеспечить бесперебойный вывоз зерна с территории Украины через черноморские порты. В ноябре срок соглашения истек, однако был автоматически продлен еще на 120 дней. В этом месяце, 18 числа, соглашение должно официально закончиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина запросила у Турции и ООН переговоры по зерновой сделке.

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