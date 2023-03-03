«Забыл обувь»: участники A'Studio вспомнили знакомство с композитором Резниковым

Композитор скончался в 39 лет, но за небольшой отрезок жизни создал огромное музыкальное наследие, которое накануне исполнили знаменитости, а параллельно вспомнили историю своего знакомства.

Участники группы A'Studio — Кети Топурия, Байгали Серкебаев и Владимир Миклошич — вспомнили, как познакомились с композитором Виктором Резниковым. Его не стало в 1992 году, но артисты до сих пор трепетно хранят память о нем.

Как рассказала Топурия, в момент пика славы Резникова она была совсем мала. Ей было всего шесть лет. Но, чуть повзрослев, она стала слушать композиции, хоть артиста уже и не было в живых. Музыканта Серкебаева судьба с Резниковым свела еще в тот момент, когда он был в составе группы «Арай». Тогда вместе с Розой Рымбаевой они выпустили два виниловых диска.

«Такую музыку конечно потрясающую писал. Потом другие песни услышали. Самая моя любимая песня — это „Телефонная книжка“. Творчество Вити нам очень близко, потому что мы выросли на этой музыке. Природа наградила таким сумасшедшим талантом», — сказал он в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на концерте, посвященному 70-летию композитора.

Основатель же группы Миклошич вспомнил, что он познакомился с Резниковым на одном из концертов. Там у них была общая гримерка, которая и сблизила знаменитостей.

«Лично мы познакомились на одном концерте. У нас была общая гримерка. Виктор забыл концертную обувь и попросил. Узнав его размер ноги, сказал, что у нас у всех 41 размер и можно в нашей группе работать смело», — сказал Миклошич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Тамара Синявская после смерти певца Муслима Магомаева.