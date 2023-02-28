Башмет раскрыл правду о жизни вдовы Магомаева: «После смерти пропало желание»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 198

Башмет признался в утраченном интересе к пению вдовы Магомаева Тамары Синявской

Башмет раскрыл правду о жизни вдовы Магомаева: «После смерти пропало желание»

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Оперная дива и эстрадный певец были счастливы более 30 лет, разлучила их только смерть. Смирилась ли с утратой знаменитость?

Дирижер, альтист, народный артист СССР и обладатель премии «Грэмми» Юрий Башмет рассказал, как сейчас живет оперная певица Тамара Синявская. С ней музыкант дружит долгое время и как никто знает, какой трагедией для артистки стала потеря знаменитого супруга, эстрадного артиста Муслима Магомаева.

Одна из самых знаменитых пар была счастлива целых 34 года. Не разлей вода муж и жена оказались не только в личной, но и профессиональной жизни. Нередко артисты выступали дуэтом и делали это блестяще, филигранно, на высочайшем уровне.

По-другому ни тот, ни другой просто не умели в силу таланта и высоких требований к мастерству. Магомаев с легкостью справлялся не только с эстрадным творчеством, но и классикой. Он мог стать ведущим солистом главного театра страны — Большого или парижского «Олимпия» — откуда только ни сыпались завидные предложения. Однако народный артист шел своей дорогой рука об руку с женой. Та тем временем исполняла сложнейшие произведения Прокофьева, Чайковского и других лучших композиторов мира.

Но смерть Магомаева 14 лет назад изменила для Синявской все: ушла эпоха, а вместе с ней и интерес к пению. Даже от творческих предложений Башмета она наотрез отказывалась.

«Помню, как я привозил ей ноты Брамса — две оригинальные песни. Но она не взяла их в работу. Голос у Синявской не пропал, пропало желание петь после смерти Муслима», — цитирует Башмета издание dni.ru.

Тамара Синявская — советская и российская оперная певица, известность к которой пришла после побед на международных конкурсах вокалистов. Так, в 1968 году она получила золотую медаль IХ Международного фестиваля молодежи и студентов в Софии (Болгария), а в 1969-м стала обладателем Гран-при и золотой медали ХII Международного конкурса вокалистов в Вервье (Бельгия); 1970-м — золотой медали IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве. За ее плечами также год стажировки в ведущем итальянском театре La Scala — с 1973-по 1974 год, кроме того — выступления в оперных спектаклях Франции, Испании, Бельгии, США, Австралии и других стран мира.

В родной стране сотрудничала с такими известными дирижерами как Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович. С 2005 года заведует кафедрой вокального искусства факультета музыкального театра Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Муслим Магомаев развелся с первой женой.

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