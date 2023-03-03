Зерновая сделка не работает: новый кризис на мировой арене?

Почему Запад активно препятствует адекватным торговым отношениям?

Зерновая сделка больше не работает. К такому выводу пришли наши дипломаты. Как следует из заявления МИД, стамбульские соглашения, которые увязывают вывоз украинского зерна и экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, саботируются Западом. Почему он не выполняет свою часть договоренностей — расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Такое можно было предугадать. Чем ближе завершение зерновой сделки, тем громче запад говорит про мировой голод и обвиняет во всем Россию.

«Сегодня Россия снова замедляет процесс экспорта продовольствия из Украины», — отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Только с начала работы торговой сделки из Украины было вывезено больше 17 миллионов тонн зерна. Это почти за четыре месяца. Теперь Запад и Украина хотят растянуть ее на год и увеличить объемы вывоза подключив новые порты. В МИДе России уже заявили, что на такие сделки не пойдут.

«Во-первых, оказалось, что зерно везут отнюдь не голодающим странам бедным, а везут в страны ЕС, которые забирают это зерно себе, потом перепродают, получают на этом выгоду. Все разговоры о помощи бедному страдающему населению там Африки, Азии оказались просто пустой брехней», — пояснил политолог Юрий Светов.

Это подтверждают и цифры. Страны Запада и НАТО в прошлом году в рамках сделки получили почти в 10 раз больше зерна чем те же самые голодающие страны Африки.

«В ряде американских СМИ часто говорят про то что Россия заставляет Африку голодать, потому что начала этот конфликт и не пускает поставки зерна в страны третьего мира. Во-первых, я не думаю, что украинское зерно незаменимо», — указал американский экономист Стэфан Эбберт.

Даже прямо сейчас украинский сухогруз Chelsea-2, выдвинувшийся из Порта в Одесской области, везет зерно отнюдь не в Африку, а к берегам Италии, пункт назначения — порт Бриндизи.

«Манипулирование правилами мировой торговли, в том числе, теми нормами, которые существуют в ВТО, и многое другое. Поэтому, да, здесь никуда не деться от того, что Запад продолжает другими способами, другими методами в новых условиях продвигать свои интересы», — комментировал ситуацию глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заключая зерновую сделку Запад обещал России взаимовыгодные соглашения. В рамках сделки, санкции не должны были распространятся на продовольствие и удобрения из России — однако коллективный Запад нашел, как саботировать это решение.

«Верно и то, что из-за санкций компании или страны могут ощущать на себе отрицательные последствия их сотрудничества с Россией. Иногда у компаний есть давние деловые отношения с Россией, и им требуется время, чтобы эти отношения закончить», — продолжает стоять на своем Блинкен.

В итоге получаем рост цен и дефицит продовольствия на мировом рынке. Так Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный «пакет» Генсекретаря ООН.

«И соответственно обеспечение такой продовольственное-мировой уже безопасности, да, потому что Россия — это главный, на самом деле экспортер, по крайней мере, то, что касается зерновых», — доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Зерновая сделка не улучшила ситуацию в мире и с удобрениями. Киев продолжает по политическим мотивам попросту блокировать работу российского аммиакапровода «Тольятти — Одесса». Хотя экспорт удобрений также четко прописан в Стамбульских соглашениях.

«Европейский союз заблокировал любые поставки российских удобрений… Поскольку европейские страны перестали покупать удобрения из России, им понадобилось закупать его из других стран, что в свою очередь привело к повышению стоимости этих удобрений», — заявлял дипломат ООН и АС в области посредничества в конфликтах, государственных финансах, климате и продовольственной безопасности Ричард Уилкокс.

В результате сама же Европа недополучила два с половиной миллиона тонн сырья, достаточных для производства семи миллионов тонн удобрений. Этого хватило бы, чтобы вырастить зерно для 200 миллионов человек.