Точный «Калибр»: субмарина «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты

Крылатая ракета «Калибр», выпущенная под водой, успешно поразила учебную цель на берегу — на расстоянии более тысячи километров.

Стрельбы выполнила российская субмарина «Петропавловск-Камчатский» в Японском море.

Подлодка скрытно подошла в заданный район. В расчётное время — была уничтожена цель на полигоне в Хабаровском крае.