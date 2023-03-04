Точный «Калибр»: субмарина «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты

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Дальность стрельбы превысила 1000 километров.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Крылатая ракета «Калибр», выпущенная под водой, успешно поразила учебную цель на берегу — на расстоянии более тысячи километров.

Стрельбы выполнила российская субмарина «Петропавловск-Камчатский» в Японском море.

Подлодка скрытно подошла в заданный район. В расчётное время — была уничтожена цель на полигоне в Хабаровском крае.

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