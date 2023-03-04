Чешский генерал признал сокрушительной тактику РФ в Донбассе: «У Украины нет шансов»

По мнению Андора Шандора, Вооруженные силы РФ держат противника в постоянном напряжении.

Чешский генерал и бывший глава военной разведки страны Андор Шандор оценил тактику российской армии в зоне спецоперации. Свое мнение он озвучил изданию Parlamentní listy.

Эксперт отметил, что ВСУ находятся в постоянном напряжении, которое задают российские артобстрелы. В результате беспрерывных боев украинская армия несет огромные потери.

«У Украины нет шанса отвоевать потерянные территории. Русские выигрывают, а их тактика смертельна для украинских войск», — подчеркнул генерал.

Усугубляет положение ВСУшников несвоевременная военная помощь, добавляет он. По его мнению, техника приходит с большим опозданием на Украину из-за перебоев у западных союзников страны: у тех просто нет столько военных ресурсов, сколько требуется на поле боя. Имеются проблемы как с самой техникой, так и с боеприпасами.

«Армии уже достигли пределов своих возможностей. Есть еще системы вооружений, которые мы не хотим ей давать и ссылаемся на то, что Украине они сейчас не нужны. Я говорю о самолетах и другой технике», — подчеркнул он.

В связи с этим, полагает Шандор, Киев уже проиграл Москве в стратегически.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки тел украинских боевиков лежат под Артемовском, по словам очевидцев.