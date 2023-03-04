Десятки тел украинских боевиков лежат под Артемовском — картина глазами очевидца

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 596

Житель ДНР Марченко увидел десятки трупов украинских боевиков под Артемовском

Десятки тел украинских боевиков лежат под Артемовском — картина глазами очевидца

Фото: www.globallookpress.com / Carol Guzy

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Тема:
Спецоперация

Ранее сообщалось о почти полном взятии города в кольцо.

Десятки тел украинских боевиков лежат в окрестностях Артемовска после ожесточенных боев. Ужасающую картину своими глазами увидел один из местных жителей Юрий Марченко, которого цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что российские бойцы сейчас эвакуируют мирное население на подконтрольные РФ территории. Собеседник агентства оказался в числе таких граждан. По его словам, он и другие местные жители от эвакуационного пункта потом прошли пешком еще 17 километров и по дороге то и дело натыкались на многочисленные трупы ВСУшников.

«Уже так темнело, луна вышла. И там в лесу, а у нас два леса, и мы их обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят, вагнеровцев, спрашиваю: „Это кто — наши или те?“. „Да, — говорит, — те, украинские боевики“. Десятками валяются в лесу», — цитирует издание Марченко.

Как известно, ранее руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о почти полном взятии Артемовска в кольцо. В результате сдающие позиции боевики получили приказ немедленно оставить занимаемую территорию. Критичность ситуации накануне этих событий констатировал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как может дальше складываться ситуация под Артемовском, по мнению военного эксперта Виктора Литовкина.

Тема:
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