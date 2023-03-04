Москвичку арестовали по подозрению в госизмене и помощи ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 89

Вероятная преступница хотела покинуть Россию в момент задержания. Ее соучастников ищут.

Фото, видео: ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

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Москвичку подозревают в государственной измене из-за помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Силовики предполагают, что женщина помогала финансами украинским военным. Ей вменяют действия, направленные против безопасности РФ. Задержание проходило совместно с МВД.

Подозреваемая хотела покинуть Россию в момент задержания. Суд арестовал ее на два месяца. Личность фигурантки уголовного дела по статье «Государственная измена» не раскрывается. Идет поиск соучастников гражданки.

Подозреваемой грозит штраф до полумиллиона рублей и до 20 лет тюремного заключения. До этого в середине ноября прошлого года была информация, что россиянина Дмитрия Федоткина осудили по той же статье на 13 лет строгого режима. Мужчина был представителем крупной российской авиакомпании в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что ФСБ задержала двух жителей Казани.

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