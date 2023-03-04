В США признали успехи российских военных в Артемовске
«Коллективный Запад» давно разочаровался в киевском режиме, которого использует ради наживы.
Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
В Штатах признали успехи российской армии в Артемовске. Как пишет The New York Times, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в шатком положении. Об этом говорит второй за неделю визит главы Сухопутных войск Александра Сырского в город. По мнению журналистов, украинские боевики буквально «цепляются» за Артемовск.
Также в материале подчеркивается, что в последние несколько недель Москва добилась успехов в зоне специальной военной операции (СВО). Сейчас, по данным обозревателей, российские войска хотят перекрыть дорогу из Артемовска в Часов Яр (через Хромово).
К слову, до этого СМИ сообщали, что десятки тел украинских радикалов лежат после ожесточенных боев под Артемовском. Ужасающую картину наблюдал местный житель Юрий Марченко.
Кроме того, по сообщениям изданий, в ряде городов Незалежной на кладбищах уже не хватает мест для военных захоронений. В частности, в центре Житомира в качестве кладбища стали использовать центральный городской парк.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео работы российской артиллерии по позициям ВСУ.
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