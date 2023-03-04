В ДТП с автобусом под Псковом пострадали более десяти человек и один погиб
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося на месте происшествия.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
ДТП с автобусом ПАЗ и легковушкой Volvo произошло в Псковской области. Один человек погиб, еще десять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
«В результате ДТП один человек погиб на месте, 16 человек пострадали», — сказано в сообщении.
Сейчас на месте аварии сотрудниками ГИБДД выясняются обстоятельства произошедшего. Пострадавшие госпитализированы. До этого в Сочи Mercedes столкнулся с микроавтобусом «Соболь». Погиб один человек, еще шестеро пострадали.
К слову, два дня назад в ДТП в Москве попала телеведущая Лариса Вербицкая. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло на Профсоюзной улице. Предварительно, автомобиль с телеведущей столкнулся с КАМАЗом. Неизвестно, как сильно пострадала 63-летняя телеведущая. О других участниках аварии официальной информации нет.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ДТП с Ларисой Вербицкой.
Читайте также
74%
-0.01 80.05
-0.14
Нашли ошибку?