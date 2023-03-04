Зеленский встретился с председателем Европарламента Метсолой

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 50

Президент Украины обсудил с политиком вхождение Незалежной в Евросоюз. Случится ли это когда-нибудь?

Зеленский встретился с председателем Европарламента Метсолой

Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Во Львов прилетела председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Она посетила страну, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и провести переговоры по входу Украины в членство ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

Он поблагодарил европейского политика за поддержку Украины, отметив, что Европарламент принял решение о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

«Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в Евросоюз уже в этом году», — заявил Зеленский.

В конце февраля президент Украины поднял тему о том, чтобы Украина вступила в ЕС уже в 2023 году. Он напомнил, что в прошлом году Украина стала кандидатом на вступление в Европейский союз.

Прежде украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью газете El Confidencial уверенно отметил, что Украина войдет в состав в Евросоюза в ближайшие два года, поскольку завершает выполнение условий Еврокомиссии.

В начале февраля сообщалось, что ряд стран ЕС испытывают недовольство из-за скорого вступления Украины в состав. Некоторые главы расскритиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса, а руководство ЕС — за то, что оно дают ложные надежды.

Зелинский отправил заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года, а в июне Европейский совет согласовал Украине статус кандидата.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Запорожской области зреет бунт против Зеленского.

-1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

Последние новости

18:07
Слишком быстро устал: Байден сбежал от вопросов журналистов перед отпуском
18:01
Крупнейшая выставка «Весенний бал кукол» открылась в Москве
17:52
Французский генерал назвал диверсию на «Северных потоках» невыгодной для РФ
17:43
Кому нельзя пить чай каркаде — ответ нутрициолога
17:29
«Мир обретет мир»: Африка поддержала участие РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2024
17:16
Зеленский заявил о готовности к переговорам по вступлению в ЕС

Сейчас читают

Стратегия провала: зачем ВСУ бросают на убой стариков и детей
Нарушение нервов и ухудшение памяти: врач оценила шансы на восстановление Боярского после COVID
Михаил Боярский переживает коварные последствия COVID-19: «Чудовищное состояние»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица