Зеленский встретился с председателем Европарламента Метсолой

Во Львов прилетела председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Она посетила страну, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и провести переговоры по входу Украины в членство ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

Он поблагодарил европейского политика за поддержку Украины, отметив, что Европарламент принял решение о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

«Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в Евросоюз уже в этом году», — заявил Зеленский.

В конце февраля президент Украины поднял тему о том, чтобы Украина вступила в ЕС уже в 2023 году. Он напомнил, что в прошлом году Украина стала кандидатом на вступление в Европейский союз.

Прежде украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью газете El Confidencial уверенно отметил, что Украина войдет в состав в Евросоюза в ближайшие два года, поскольку завершает выполнение условий Еврокомиссии.

В начале февраля сообщалось, что ряд стран ЕС испытывают недовольство из-за скорого вступления Украины в состав. Некоторые главы расскритиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса, а руководство ЕС — за то, что оно дают ложные надежды.

Зелинский отправил заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года, а в июне Европейский совет согласовал Украине статус кандидата.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Запорожской области зреет бунт против Зеленского.