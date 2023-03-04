В Запорожской области зреет бунт против Зеленского

|
Иван Обухов
Иван Обухов 194

Рогов: В городе Запорожье зреет бунт против режима Зеленского

В Запорожской области зреет бунт против Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic

Читайте нас в: Дзен Новости

Бойцы теробороны переходят на сторону России.

В городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревает недовольство действиями украинских властей, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения», — сообщил собеседник агентства.

В городе Запорожье, который сейчас контролируется украинскими боевиками, увеличивается число случаев неповиновения властям, также свое возмущение высказывают участники отрядов теробороны. Известно уже о более десятка стычек теробороновцев с боевиками ВСУ, после которых запорожцы переходили на сторону российской армии.

В настоящее время Москва контролирует свыше 70 процентов Запорожской области, ВСУ пока удается удерживать за собой областной центр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский рассмеялся после слов президента Латвии о «целостности Украины».

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

Последние новости

10:37
Чем опасны монодиеты и кому лучше воздержаться от них?
10:28
Новое землетрясение зафиксировали в Турции
10:12
Перекрестился и принялся за дело: мужчина похитил крест и «Евангелие» из храма в Петербурге
10:01
Умер звезда «Твин Пикса» и «Крутых парней» Том Сайзмор
10:00
Герои наших дней: лучшее видео из зоны СВО за день
9:50
Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации

Сейчас читают

Десятки тел украинских боевиков лежат под Артемовском — картина глазами очевидца
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица