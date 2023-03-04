Слишком быстро устал: Байден сбежал от вопросов журналистов перед отпуском

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Президент США Байден ушел от вопросов журналистов про Китай и коронавирус

Слишком быстро устал: Байден сбежал от вопросов журналистов перед отпуском

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Странности в поведении хозяина Белого дома приводят в изумление, граничащее с ужасом, не только простых людей, но также его соратников и оппонентов.

Президент США Джо Байден собирался ответить на вопросы представителей СМИ, однако махнул рукой, а затем повернулся и ушел. Видео с забавным поведением заокеанского лидера перед отбытием на традиционный отдых опубликовал Telegram-канал VLADTODAY.

Уточняется, что вопросы журналистов касались обвинений администрацией Штатов китайской стороны в распространении коронавируса. В публикации также сказано, что Байден, скорее всего, «слишком быстро устал», а еще политик «провел на отдыхе 41% времени своего президентства».

Хозяин Белого дома — самый великовозрастный лидер за всю американскую историю. Странности в его поведении приводят в изумление, граничащее с ужасом, не только простых людей, но также соратников и оппонентов. Состояние здоровья Байдена вызывает сомнение, в том числе и у бывших врачей Белого дома, а журналисты и вовсе считают, что ему пора уйти в отставку.

В частности, журналист телеканала Fox News Такер Карлсон, показывая кадры, где президент США запинается при выступлении, подчеркнул, что Байден разговаривает так постоянно. Кроме того, по мнению телеведущего, человек в возрасте 82 лет не должен управлять страной. Именно столько будет политическому деятелю на момент инаугурации, если его переизберут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Байден похвалил канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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