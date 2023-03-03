«Не должен управлять страной»: журналист Карлсон раскритиковал действия Байдена
Журналист Карлсон: Байден не должен управлять страной, поскольку еле говорит
Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP
Известный телеведущий вновь продемонстрировал кадры с «чудесами» хозяина Белого дома.
Президент США Джо Байден теряет способность говорить. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон. Журналист обратил особое внимание на возраст хозяина Белого дома, которому, к слову, уже 80 лет.
«82-летний человек не должен управлять страной. Он недостаточно силен — ни с физической, ни с психической точки зрения», — пояснил Карлсон.
Затем он показал кадры, где заокеанский лидер во время одного из выступлений на пару секунд запнулся. Карлсон указал, что такие видео показывались не раз, и демонстрировать их можно и дальше.
«Байден разговаривает так каждый день. Теряет способность говорить. Хорошо ли это для Америки и для самого Байдена? Разумеется, нет, это ужасно», — прокомментировал ведущий.
Карлсон резюмировал, что перед американцами стоит выбор, принимать действительность, которую они не могут поменять или отказываться от ее признания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сделал Байден, говоря о смерти двух детей.
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