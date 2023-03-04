Туристы массово отказываются от путевок на Кипр из-за опасности землетрясения

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Полина Долгова
Полина Долгова 44

Cyprus Mail: туристы отказываются от туров на север Кипра, опасаясь землетрясений

Туристы массово отказываются от путевок на Кипр из-за опасности землетрясения

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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Эксперты предсказывают еще более мощные землетрясения в регионе.

Туристы массово отказываются от поездок на север Кипра из-за угрозы новых землетрясений. Об этом сообщило агентство Cyprus Mail со ссылкой на кипрско-турецкую прессу.

По данным туристического агентства Kyosezade в феврале отменили 80% туров, а за несколько дней в марте уже 40%.

Основная причина отказа от туров это заявления экспертов, которые предсказывают еще мощные землетрясения в регионе. Туристические агенты не знают, как будет развиваться ситуация с бронированием горящих путевок на турецкое побережье в ближайшее время.

Землетрясения в Турции не прекращаются. Последние были магнитудой 4,5 и 4,1. Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к северо-востоку от города Антакья, численность населения города около 210 тысяч.

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6 февраля Турцию поразили два мощных землетрясения. Десятки тысяч людей погибли и еще больше получили ранения. Подземные толчки и сотни афтершоков ощущались в десяти провинциях страны, а также в Сирии. Несмотря на то, что по сей день идут поисковые работы, тела некоторых погибших остаются под завалами и сегодня.

На сегодняшний день число погибших в результате землетрясения в Турции составляет 45 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что живую собаку достали из-под завалов в Турции спустя 22 дня после землетрясения.

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