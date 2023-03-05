Сенатор Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем

Между США и Китаем неизбежен глубокий конфликт. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Политик спрогнозировал двум странам непростые отношения из-за того, что Вашингтон планирует запретить инвестировать в технологические проекты КНР.

«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты. Об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая. Избежать его никак не удастся», — сообщил Пушков.

Еще накануне газета The Wall Street Journal писала, что администрация Байдена разрабатывает пакет мер, которые могли бы запретить США инвестировать в технологические проекты в Китае. Цель — защита технологического преимущества страны в условиях конкуренции с Пекином и другими крупнейшими экономиками мира.

Известно, что Китай опережает США в технологической гонке. По данным издания The Guardian, особые успехи Пекин имеет в исследованиях в оборонной и космической областях, а также в сфере безопасности.

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