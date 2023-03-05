Ольга Орлова после родов нарушила рекомендации врачей

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Полина Долгова
Полина Долгова 44

Хэйтеры снова обвиняют Орлову в спектакле с беременностью. Женщина слишком быстро восстанавливается после родов.

Ольга Орлова после родов нарушила рекомендации врачей

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lomokhova

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Только в прошлом месяце Ольга Орлова познала счастье материнства во второй раз. У телеведущей реалити-шоу «Дома-2» родилась дочь Анна. Однако звезда не ведет себя так, словно недавно пережила роды. Она выпивает, поднимает тяжести и ходит по вечеринкам. Все свои фотографии она публикует в соцсетях. Хэйтеры снова подозревают, что Орлова родила не сама.

Всю беременность подписчики знаменитости утверждали, что женщина обратилась за услугой к суррогатной матери. Несмотря на то, что доказательств об обратном больше, с каждым днем злопыхатели все больше и больше ополчаются против Орловой.

Ольга Орлова опубликовала фото из дома Ксении Бородиной с огромным котом породы мейнкун Цветаном. Телеведущая призналась, что еле подняла на руки гигантского питомца. Однако от фото пользователи не были в восторге.

«Как человек, который только что родил может поднимать такие тяжести?» — пишут подписчики.

Также хэйтеры напомнили ей, что дома осталась новорожденная дочь, которую не стоит оставлять одну. Прежде Орлова выкладывала видео на котором держала бокал шампанского в руках.

«Быстро, шампанское уже пошло уже!!!»;

«Шампусик пьет, волосы красит… Ну так, не сам ж рожала»;

«Если сама рожала, как не кормить?»;

«Я с маленьким ребенком год никуда не выбиралась, а вы, Оля, уже и в салон, и по гостям», — возмущаются пользователи.

Пока Орлова никак не отреагировала на негатив со стороны подписчиков, но телеведущая известна тем, что не позволяет грубостей в сторону фанатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова похудела на 11 килограммов через месяц после рождения дочери.

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