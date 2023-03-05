В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе на улице Рубинштейна

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 114

В результате происшествия ранения получили трое мужчин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице Рубинштейна накануне вечером.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемым оказался 29-летний мужчина, ранее находившийся под подпиской о невыезде за кражу. Тогда дело прекратили в связи с примирением сторон. А в 2015 году мужчину судили за грабеж.

Злоумышленник устроил стрельбу на улице Рубинштейна возле дома № 5, недалеко от Малого драматического театра. В результате происшествия пострадали три человека: мужчины 25, 27 и 33 лет. Последнего отпустили из больницы после оказания помощи, а остальные еще находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивают как средней тяжести. Один мужчина получил ранения спины, плеча и бедра и был прооперирован. По информации телеканала 78.ru, пострадавший является охранником одного из баров на Рубинштейна.

Известно, что задержанный стрелял из травматического пистолета и был пьян. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Санкт-Петербурге вооруженный мужчина ранил силовика картечью из обреза.

-3° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Эвелина Бледанс раскрыла секрет, как похудеть на три килограмма за шесть дней
13:46
Bloomberg: конфликт Польши и Германии может оставить Украину без оружия
13:19
19FortyFivе: потеря Артемовска ослабит ВСУ
13:00
ISW: силы РФ добились позиционного преимущества при наступлении на Артемовск
12:48
В Антарктиде лед растаял до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений
12:38
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе на улице Рубинштейна

Сейчас читают

Елена Ваенга сообщила о выздоровлении после затянувшейся болезни: «17 дней я болела»
В Британии главе Еврокомиссии посоветовали утопиться после слов о России
Певца Александра Серова обокрала помощница: «Мне ее казнить?»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2