«Серьезный удар по армии Украины»: что будет с ВСУ после освобождения Артемовска

Специальная военная операция России предусматривает демилитаризацию и денацификацию Украины. Зачистка территорий от бойцов ВСУ позволяет искоренить нацистский корень в стране.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные за сутки уничтожили около 1000 боевиков ВСУ на донецком управлении. Военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru оценил, сможет ли взятие Артемовска полностью перевернуть ситуацию в ДНР, и как большие человеческие потери в столкновениях в городе отразятся на армии Украины в целом.

Эксперт рассказал, что ВС РФ продолжают уверенное продвижение на артемовском направлении. Оно не такое быстрое, как этого хотелось бы, но позволяет беречь солдатские жизни и, при этом, тактично окружать город, нанося ущерб противнику.

«Уже использованы новые средства поражения, которые позволяют выводить их строя укрепленные командные пункты противника, но самое главное — практически завершается процесс окружения Артемовска», — прокомментировал он.

Кнутов добавил, что на сегодняшний день у украинской армии в городе осталась лишь одна дорога, по которой происходит снабжение, вывоз раненных и подвоз резервов ВСУ. По его словам, эта дорога простреливается российской артиллерией, что делает все эти операции украинской стороны очень рискованными.

«Поэтому командование ВСУ, главнокомандующий украинской армией Залужный, уже давно настаивают на выводе украинских войск из Артемовска. Ну а наши войска независимо от этого продолжают операцию. Занимаются более выгодные позиции. <…> То есть, если украинские войска не выйдут, Артемовск ждет судьба Мариуполя, а это окружение несколькими тысячами военнослужащих, что может послужить серьезным ударом по армии Украины», — заявил собеседник.

Юрий Кнутов отметил, что освобождение города не станет переворотным моментом в спецоперации, однако Артемовск превратился в ключевой пункт на линии обороны ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский называл его «Восточным валом», подобно Гитлеру, который именовал так укрепления на берегу Днепра, указал Кнутов.

Военный эксперт объяснил, что ВС РФ рвут линию обороны, которая включает Артемовск. По его словам, последние мощные группировки остались в Славянске и Краматорске, там же и появляются возможности развития наступления на юг. Именно поэтому те бои, которые идут сейчас, носят стратегическое значение, хотя кажутся не такими грандиозными.

Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР вошли в состав РФ в сентябре 2022 года. После объявления военного положения в новых субъектах России, подчеркивает Кнутов, страна поставила экономику на военные рельсы.

«И с этого момента, я считаю, у нас началась, так скажем, „война на истощение“. Мы к ней лучше адаптируемся, об этом говорит то, что у нас в стране нет экономического кризиса и нет экономического спада, а даже есть экономический рост», — сообщил специалист.

Военный эксперт считает, что «война на истощение» привела к тому, что украинская армия перестала существовать как кадровая. Киевский режим стремится к наращиванию личного состава за счет мобилизации и пополнения отрядов теробороны.

«Поэтому уничтожение большого количества военнослужащих — это реализация программы денацификации. <…> Мы взялись за уничтожение личного состава, который является опорой нацистского режима», — объяснил директор Музея войск ПВО.

По его словам специальная военная операция России предусматривает демилитаризацию и денацификацию Украины. Демилитаризация проходит планово, каждый день россиянам предоставляют данные об уничтожении уже не украинской или советской техники, а об уничтожении, в основном, вооружения НАТО.

Юрий Кнутов добавил, что люди, не разделяющие нацистские идеи киевского режима, уехали за рубеж, а это более девяти миллионов человек. Кроме того, поделился эксперт с 5-tv.ru, на линии фронта есть те, кто не хочет воевать за идеи нацизма — они бегут с поля боя и сдаются в плен.

«Те, кто воют, это фактически люди, поддерживающие нацистский режим, вот мы и занимаемся денацификацией. Полагаю, что в конце года полноценные людские ресурсы, которые пригодны к ведению активных боевых действий на Украине, закончатся», — заключил Кнутов.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ в данный момент стремится отодвинуть артиллерию ВСУ на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин также отмечал, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

Ранее 5-tv.ru писал, что силы РФ добились позиционного преимущества при наступлении на Артемовск.