ISW: силы РФ добились позиционного преимущества при наступлении на Артемовск

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 3 004

Зарубежные аналитики спрогнозировали, из какой части города будут отходить украинские военные.

ISW: силы РФ добились позиционного преимущества при наступлении на Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Тема:
Спецоперация

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске тяжелое. Такой вывод сделали аналитики из Institute for the Study of War (ISW). В докладе западных специалистов отмечено, что российские войска имеют позиционное преимущество, в то время, как ВСУ готовятся отступать.

По данным зарубежных исследователей, ВСУ будут отходить из восточной части Артемовска. Также украинское командование признает, что ситуация в городе усложняется все больше.

По заявлению командира войск Незалежной с позывным «Мадьяр» от 3 марта, ВСУ приказано немедленно покинуть Артемовск. Военный аналитик Самостийной Петр Черник признал, что боевики оставят город в скором времени.

Советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщал, что боевые потери ВСУ в районе Артемовска составили до 70% личного состава.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, начатую в прошлогоднем феврале. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео поражения пехоты ВСУ российскими десантниками.

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