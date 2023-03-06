С ожирением долго не живут: как обнаружить у себя эту болезнь и спастись

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 451

Диетолог Королева и терапевт Фомин: избыток массы тела запускает опасные патологические процессы в организме

Фото, видео: www.globallookpress.com / john rowley / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Существует специальная формула, с помощью которой можно рассчитать индекс массы тела и понять степень проблемы.

Ученые предупреждают, что в ближайшие 30 лет рост смертности от болезней, вызванных ожирением, будет только расти. Что может привести к лишнему весу, как рассчитать индекс массы тела и выявить наличие ожирения, рассказали в эксклюзивном 5-tv.ru интервью терапевт Евгений Фомин и диетолог Маргарита Королева.

Фомин объяснил, что есть стадии ожирения и грани, которые выявляются биохимическим анализом крови, по весу, индексу массы тела и уровню липопротеинов в крови. Если у человека есть сильные подозрения на ожирение, то нужно обратиться к врачу. Но бывает, что люди неадекватно оценивают себя. Такое происходит, когда они страдают не ожирением, а дистрофией.

«Человек может дистрофичен уже. Там 40 килограмм, но будет считать, что он в хорошем состоянии, но при этом в обмороки падает постоянно от того, что не доедает», — говорит врач-терапевт Фомин.

Врач-диетолог Маргарита Королева считает, что люди должны проявлять заботу к своему телу: не только эксплуатировать его, но и изучать. Для этого нужно регулярно проводить проверки тела, то есть обследовать организм с целью выявления каких-либо предрасположенностей. Такие периодические «чекапы» помогают узнать: нет ли высокого холестерина, давления или других отклонений, например, по углеводному обмену.

Можно определить наличие ожирения по индексу массы тела. Он вычисляется, если вес в килограммах разделить на рост и возвести эту цифру в квадрат. Благодаря этой формуле мы должны оказаться в коридоре из цифр от 18,5 до 24, 9. Если индекс массы тела от 25 до 30, то это означает, что избыток массы тела есть.

Ожирение — это медицинский диагноз, который подразумевает уже накопленные метаболические процессы, патологически связанные с уже серьезными сердечно-сосудистыми изменениями. Любые дополнительные факторы могут запустить более серьезные осложнения. Например, двенадцать видов рака могут стать следствием появления избыточного веса.

www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Больше всего подвержен опасности человек, который не любит себя, не контролирует пищевое поведение, потребляет продукты с избытком сахара. В его его рационе преобладают рафинированные продукты, между которыми есть прямая связь, запускающая ненужные патологические процессы. И только взяв их под контроль, можно спасти себя.

«Достаточно принять организм и здоровье как ценность и максимально приложить усердия, чтобы как можно дольше и качественно жить», — констатирует диетолог.

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