Умер призер Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 29

Липсо был одним из символов ЦСКА в 60-х.

Умер призер Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо

Фото: cskabasket.ru Сайт баскетбольного клуба ЦСКА

Читайте нас в: Дзен Новости

На 83-м году жизни скончался советский и эстонский баскетболист, двукратный призер Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо. Об этом сообщила пресс-служба московского ЦСКА.

«Не стало великого экс-игрока нашей команды Яака Липсо. Липсо — один из символов ЦСКА 60-х», — сообщили в пресс-службе, не уточнив причину смерти спортсмена.

В баскетбольном клубе также выразили соболезнования родным и близким Липсо.

В 1964 году баскетболист стал призером Олимпийских игр в составе сборной СССР, завоевав серебряную медаль. В 1968 году спортсмен получил еще одну медаль на Олимпийских играх — бронзовую.

Также за свою карьеру в составе сборной СССР он стал чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

-1° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Пожар произошел на коксогазовом заводе в Подмосковье — видео
23:02
Военный самолет Ту-22 сел в Пулково на дозаправку
22:46
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева пожаловалась на беду: «Мне очень плохо»
22:31
Умер призер Олимпийских игр в составе сборной СССР по баскетболу Яак Липсо
22:15
Шольц заявил о готовности Запада дать Киеву гарантии после окончания конфликта
21:58
Юлия Ефременкова опубликовала фото с одним из недоношенных сыновей-близнецов

Сейчас читают

«Это большая трагедия»: поступок сына омрачил 85-летие Вячеслава Зайцева
Психолог объяснил, что Костомарова ждет долгое и тяжелое восстановление
Ирина Безрукова высказалась о воспитании девушек, которые уходят в эскорт
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица