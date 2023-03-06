На Украине рассказали о желании «истощить» Крым блокадой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 42

Полковник ВСУ Черник рассказал о желании Киева «истощить» Крым блокадой

На Украине рассказали о желании «истощить» Крым блокадой

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Москва неоднократно подчеркивала, что безопасность полуострова, как и любого другого региона страны, надежно обеспечена.

Киев рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Черник.

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике это не есть такое прям сверхсложное задание», — сказал он в эфире телеканала «Говорит большой Львов».

При этом он указал, что без авиации и дальнобойных ракет такая задача для украинской армии будет не по силам.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начал подготовку к наступлению. Как отмечала глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, подобные заявления Зеленский уже «читает как заученную мантру».

Москва неоднократно подчеркивала, что безопасность Крыма, как и любого другого региона страны, надежно обеспечена.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За такое решение проголосовали тогда более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Украина не сможет вернуть себе крымский полуостров.

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