В Иране десятки школьников попали в больницы с признаками отравления газом

Больше тысячи иранских школьников госпитализированы с признаками острого отравления газом. Как сообщает местная пресса, проблемы начались сразу в тридцати провинциях страны. Среди симптомов — тошнота, учащенное сердцебиение и головные боли.

Власти страны начали расследование по этому инциденту. И как выяснилось в нескольких школах были обнаружены «подозрительные образцы». Их уже передали в лабораторию для дальнейшего изучения.