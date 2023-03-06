В Иране десятки школьников попали в больницы с признаками отравления газом

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Власти страны уже начали расследование по этому инциденту.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Farhas Babaei; 5-tv.ru

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Больше тысячи иранских школьников госпитализированы с признаками острого отравления газом. Как сообщает местная пресса, проблемы начались сразу в тридцати провинциях страны. Среди симптомов — тошнота, учащенное сердцебиение и головные боли.

Власти страны начали расследование по этому инциденту. И как выяснилось в нескольких школах были обнаружены «подозрительные образцы». Их уже передали в лабораторию для дальнейшего изучения.

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