В Иране десятки школьников попали в больницы с признаками отравления газом
Власти страны уже начали расследование по этому инциденту.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Farhas Babaei; 5-tv.ru
Больше тысячи иранских школьников госпитализированы с признаками острого отравления газом. Как сообщает местная пресса, проблемы начались сразу в тридцати провинциях страны. Среди симптомов — тошнота, учащенное сердцебиение и головные боли.
Власти страны начали расследование по этому инциденту. И как выяснилось в нескольких школах были обнаружены «подозрительные образцы». Их уже передали в лабораторию для дальнейшего изучения.
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