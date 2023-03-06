В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине

Меры, которые принимают западные страны для урегулирования украинского конфликта, показали свою бесполезность. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала SVT.

Он уверен, что для урегулирования конфликта в первую очередь необходимо закончить боевые действия, то есть заключить соглашение о прекращении огня.

«Мне кажется, что „решения“, которые мы пытались найти в Европе, просто не сработали, потому что мы слишком увлеклись военным менталитетом. <…> Первая цель — предотвратить гибель людей, это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше», — заявил он.

В том числе Сийярто отметил, что Венгрия не отправляет оружия на Украину, потому что не хочет стимулировать развитие конфликта, поскольку чем больше помощи поставляют Киеву, тем дальше страны уходят от мирного согласия.

«Вот почему мы работаем, чтобы остановить это. Мы не посылаем оружие, мы продолжаем выступать за мир», ― сказал он.

К слову, еще неделю назад премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что Будапешт взволнован постоянными поставками оружия на Украину. Европейские страны все больше ввязываются в конфликт — Киеву уже отправлены танки, идет обсуждение поставок истребителей. Такие события являются тревожными, отмечал Орбан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич назвал откровенной ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине.