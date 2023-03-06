Вучич назвал откровенной ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине

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По словам сербского лидера, цель подобных сообщений — нанести удар по его авторитету в России.

Вучич назвал откровенной ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik; 5-tv.ru

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Белград не поставлял боеприпасы ни одной из сторон украинского конфликта. Об этом, общаясь с журналистами в Катаре, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что Белград будто бы передал Киеву 3, 5 тысячи снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Утверждалось, что эти боеприпасы закупает компания из Канады, а затем передает Украине через Турцию и Словакию. Эту информацию Вучич назвал откровенной ложью. Он подчеркнул, что Сербия действительно торгует снарядами с Анкарой, но юридически запретила отправлять их другим государствам.

«Мы не продавали ни оружие, ни боеприпасы как России, так и Украине. Для Сербии, в соответствии с международными законами, существуют так называемые конечные пользователи и она может экспортировать только в такие страны. Зная о вероятности попадания боерипасов на Украину, мы специально прописали в контрактах, что нельзя далее экспортировать снаряды, которые мы продали Турции», — сказал Вучич.

Вучич отметил, что в прошлом его страну уже обвиняли в поставках оружия и боеприпасов в зоны конфликтов. Доказать, что это неправда, получилось лишь спустя много лет. Президент Сербии также отметил, что цель подобных сообщений — нанести удар по его авторитету в России.

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