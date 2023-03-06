Рекомендации от врачей: как бросить курить и заодно сэкономить деньги

Ученые и врачи выяснили, какие методы помогают расстаться с вредной привычкой навсегда.

Последнее исследование показало, что предотвратить половину случаев рака во всем мире можно, если люди поменяют три привычки в своей жизни. Эти факторы провоцируют развитие злокачественных опухолей. На первом месте среди них — курение.

Заслуженный врач России, онколог Олег Гладков рассказал изданию KP.RU, что употребление табака влияет на развитие более десятка видов опухолей, от рака легкого до онкологии желудка и мочевого пузыря. Такие факты уже могут подтолкнуть к тому, чтобы избавиться от вредной привычки.

По данным Росстата и международного GATS в 2009 году число зависимых от курения среди мужчин и женщин в России составляло 69%. А сейчас — около 21%. То есть процент курящих сократился более, чем в три раза.

Самое важное при расставании с табаком — это желание действительно отказаться от вредной привычки. Без него все попытки избавиться от табачной зависимости бессмысленны.

«Вы должны принять твердое решение, что хотите бросить курить. И сразу полностью отказаться от сигарет», — говорит психиатр Артем Гилев. Сам он «дымил» много лет и отказался от никотина в один момент.

Мотивация и сила воли — самые главные моменты в борьбе с табаком. О том, как их усилить, наука выяснила вот что.

Метод «финансового пряника»

В этом деле хорошо работает метод «финансового пряника». Специалисты Медицинской школы Университета Пенсильвании предложили респондентам несколько способов избавиться от табачной зависимости. Всего было три группы: первым оказали психологическую поддержку, вторым дали лекарства, а третьей группе пообещали вознаграждение в 600 долларов за шесть месяцев отказа от курения. Лучшие результаты показала последняя группа, поэтому эксперты советуют использовать самовознаграждение. Нужно посчитать, сколько денег уходит в год или за полгода. Эту информацию необходимо записать в блокнот или смартфон, а после с удовольствием наблюдать за сбережениями. Время от времени заглядывая в план и вдохновляясь.

Важно также отслеживать выгоду для здоровья. Кроме подсчетов прибавки в кошельке мотивация будет усиливаться от осознания пользы, которую приносит организму отказ от курения.

«Метод кнута» — тоже действенная тактика. Например, исследования в разных странах мира показали, что устрашающие картинки о последствиях курения на пачках сигарет, видеоролики и пугающие медицинские данные (об угрозе рака, импотенции, преждевременного старения, выкидыше) помогают отбить тягу к сигаретам. Не всем, конечно. Но в сочетании с методом «пряника» работает у многих.

Сила печатного слова

Самая известная книга об отказе от никотина — это «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра. О том, что метод, прописанный в книге помог справиться с никотиновой зависимостью, заявляли актеры Энтони Хопкинс и Эштон Кутчер, поп-звезда Бритни Спирс.

Главная мысль автора в том, что бросая курить, человек не отказывается от чего-то важного, а наоборот одерживает победу и получает настоящую свободу.

Эксперты отмечают, что книга написана с применением методов НЛП (нейролингвистического программирования) и внушения. Например, в тексте книги неоднократно повторяются определенные словосочетания и утверждения и т. п. Поэтому аудиоверсия может сработать даже лучше.

Врачи считают, что это не панацея, но действенный метод для тех, кто хочет бросить курить.

Помощь профессионала

Есть профессиональные методы, которыми владеют эксперты по отказу от курения. Обычно это либо психологи, либо врачи другого профиля, которые прошли подготовку на специальных курсах, — рассказывает профессор-пульмонолог Андрей Белевский.

Антитабачную помощь в России можно получить бесплатно. Есть специальные Центры здоровья, где любой гражданин с паспортом и полисом ОМС может пройти необходимые обследования и попасть на прием к экспертам по отказу от курения. Список адресов центров по всей стране — на портале takzdorovo.ru.

Также можно позвонить на бесплатную горячую линию по здоровому образу жизни и проконсультироваться насчет борьбы с никотиновой зависимостью.

Лекарства

Никотин воздействует на рецепторы головного мозга и стимулирует выработку дофамина, «гормона удовольствия». Из-за этого у человека возникает химическая зависимость от сигарет.

В первый период после отказа от никотина у курильщика может развиться абстинентный синдром: бессонница, проблемы с концентрацией внимания, дрожание рук, учащенное сердцебиение.

Все это не опасно и нужно только перетерпеть, успокаивают врачи. Однако шансы сорваться в таком состоянии высоки. Поэтому тем людям, которые уже сталкивался с абстинентным синдромом или чувствует, что не сможет справиться с зависимостью только своими силами, по рецепту от врача могут быть назначены специальные препараты. Но для этого нужно обратиться к психиатру или к наркологу.

По данным научных исследований, препараты из группы антагонистов никотиновых рецепторов — наиболее эффективны. Такие лекарства блокируют рецепторы и сигареты перестают доставлять удовольствие. Также фармацевтика смягчает неприятные признаки «синдрома отмены».

В среднем лекарства помогают расстаться с сигаретами за пару месяцев. Но возможны и рецидивы, предупреждают врачи.

Страх набрать лишний вес

Зачастую курильщики набирают лишний вес, бросая дымить. По данным социальных опросов, опасение потолстеть — в числе главных аргументов, мешающих отказаться от табака. Поэтому эксперты советуют составить план, что нужно предпринимать, чтобы лишние килограммы не набирались. Такая программа создает психологический комфорт, который облегчает отказ от курения. С другой стороны, это действительно помогает сберечь физическую форму.

Рекомендации экспертов

больше двигаться, заниматься физическими упражнениями. Например, упражнение, которое можно делать всякий раз, если захочется закурить. Например, приседания. Любые разумные физические нагрузки способствуют уменьшению стресса, улучшению настроения и снижению лишнего веса.

заменить табак полезными некалорийными перекусами: морковные палочки, стебли сельдерея, болгарский перец, несладкие фрукты, сухофрукты.

есть маленькими порциями, медленно и тщательно пережевывая еду.

Важно знать!

Как влияет на организм отказ от табака по данным Всемирной федерации сердца:

в течение нескольких недель кровообращение и функция легких улучшается;

через девять месяцев проходит кашель и одышка;

через один год риск сердечно-сосудистых заболеваний составляет половину от риска у курильщиков;

но только через 15 лет риск развития заболеваний сердца и инсульта

Также по данным исследований отказ от никотина продлевает жизнь на десять лет.

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