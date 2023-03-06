В каких витаминах организм нуждается весной — ответ нутрициолога

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 224

Нутрициолог Писарева рассказала, в каких витаминах организм нуждается весной

В каких витаминах организм нуждается весной — ответ нутрициолога

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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После зимы организм может испытывать дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов. На что стоит обратить внимание?

Весной чаще всего у людей обостряются хронические заболевания, поскольку организму не хватает тех или иных витаминов, и от этого снижается иммунитет. Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева рассказала URA.RU, на какие витамины стоит обратить внимание после зимы.

Как всем известно, в зимнее время года мы испытываем недостаток солнца, поэтому организму нужен витамин D. Также не стоит избегать и витамин С, поскольку это мощнейший антиоксидант, указала специалист. Для этого достаточно добавить в свой рацион питания цитрусовые фрукты и брокколи.

«У многих в этот период (весны. — Прим. Ред.) сохнут, трескаются губы. В этом могут помочь жирорастворимые витамины А и E. Если их не хватает из продуктов питания, то их надо принимать в виде БАД», — рассказала Писарева.

Нутрициолог также обратила внимание и на группу витаминов В — они помогают повысить иммунитет, улучшить настроение, а также благоприятно влияют на нервную систему.

Также в этот период актуально восполнение дефицита магния, железа и цинка.

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Однако необходимо учитывать, что принимать витамины и БАД без консультации врача не стоит, поскольку это может не только не дать положительных результатов, но и негативно отразиться на здоровье. Важно понимать, каких именно витаминов и микроэлементов не хватает организму.

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