Как Юлия Тимошенко: Гаврилов о своей школьной учительнице

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 298

Уроки запомнились на всю жизнь — учительница по украинскому языку запрещала говорить на русском, а за непослушание била детей указкой.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Запрещала говорить на уроке по-русски и била указкой за неповиновения. В студии 5-tv.ru актер Алексей Гаврилов поделился своими воспоминаниями, которые остались у него от школьной учительницы, появившейся сразу после развала СССР в его керченской школе.

С приходом новой власти в крымских школах ввели такой предмет как «украинская «мова». Поэтому прислали новую учительницу из Западной Украины, чью внешность актер сравнивает с образом Юлии Тимошенко. Об этом артист рассказал автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

«Вот эта коса, вот эта белая какая-то блузка, блондинка и жесткий такой взгляд, прямо жесткий взгляд», — вспоминает актер.

Звезда сериала «Универ» вспоминает, что учительница разрешала говорить только по-украински, а героем ее уроков был поэт и писатель Тарас Шевченко. Стихи малороссийского автора дети должны были учить наизусть, а прозу — пересказывать.

«А почему Гоголя у нас нет на украинском? А давайте Пушкина!» — предлагал артист.

Гаврилов рассказывает, что учительница била указкой детей, которые не выполняли ее поручения. Даже сам будущий актер чуть не попал под горячую руку. Довольно жесткое поведение учительницы дошло до отца Гаврилова, он тут же пригрозил местной «Юлии Тимошенко» и пообещал ей выставить караул солдат, которые будут следить за тем, как она преподает урок своим ученикам.

«И она испугалась. Она перестала бить детей указкой», — вспоминает артист.

Сам отец Гаврилова был военным, возглавлял школу прапорщиков. После распада СССР он отказался принимать присягу Киеву и продолжил говорить на русском языке. Более того, когда комиссия из Киева приехала в Крым и разрешила вручать погоны только украинцам. Отец Гаврилова, несмотря на запрет, сорвался в Москву, забрал погоны и отдал их всем своим выпускникам. После этих инцидентов семью стали преследовать.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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