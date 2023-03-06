В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8

В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в официальном Telegram-канале.

На месте работают спецслужбы.

«Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», — добавил губернатор.

Происшествие, по некоторым данным, произошло на берегу реки Дон, у берегового укрепления. Никто в результате инцидента не пострадал.