В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8

Фото: © РИА Новости / Василий Крестьянинов

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В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в официальном Telegram-канале.

На месте работают спецслужбы.

«Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», — добавил губернатор.

Происшествие, по некоторым данным, произошло на берегу реки Дон, у берегового укрепления. Никто в результате инцидента не пострадал.

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