Мужчину с муляжом гранаты задержали в Домодедово, он угрожал взорвать военкомат

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 55

Предположительно, злоумышленник до этого сбежал из воинской части.

Мужчину с муляжом гранаты задержали в Домодедово, он угрожал взорвать военкомат

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Мужчину с гранатой, угрожавшего взорвать военкомат, задержали в Домодедово. Как стало известно 5-tv.ru, машину с одетым в камуфляж мужчиной остановили на Набережной улице. При нем полицейские обнаружили гранату, после чего они перекрыли улицу и вызвали саперов и сотрудников ФСБ.

По предварительной информации, незадолго до задержания мужчина сбежал из воинской части, после чего пришел в военкомат с гранатой и сказал, что всех подорвет, а затем убежал.

Позднее стало известно, что злоумышленник угрожал взорвать муляжом боеприпаса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Томской области школьники нашли и взорвали гранату.

Мужчину с муляжом гранаты задержали в Домодедово, он угрожал взорвать военкомат

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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