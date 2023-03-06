Мужчину с муляжом гранаты задержали в Домодедово, он угрожал взорвать военкомат

Мужчину с гранатой, угрожавшего взорвать военкомат, задержали в Домодедово. Как стало известно 5-tv.ru, машину с одетым в камуфляж мужчиной остановили на Набережной улице. При нем полицейские обнаружили гранату, после чего они перекрыли улицу и вызвали саперов и сотрудников ФСБ.

По предварительной информации, незадолго до задержания мужчина сбежал из воинской части, после чего пришел в военкомат с гранатой и сказал, что всех подорвет, а затем убежал.

Позднее стало известно, что злоумышленник угрожал взорвать муляжом боеприпаса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Томской области школьники нашли и взорвали гранату.