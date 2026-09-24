Минобрнауки изменит правила поступления в вузы: что ждет абитуриентов

Минобрнауки решило кардинально переписать правила поступления в вузы. Это реакция чиновников на многочисленные жалобы абитуриентов, которые без льгот и олимпиад просто не могли претендовать на бюджетные места. Теперь список обязательных экзаменов перекроили так, что школьники срочно ищут новых репетиторов. Как по новым стандартам придется штурмовать университеты, узнал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Нужна ли машиностроителю физика, а востоковеду — история? Кажется, ответ очевиден! Но еще вчера при поступлении в вуз на эти специальности профильные предметы можно было и не сдавать. А принести результаты ЕГЭ по обществознанию и математике. Нет, для общей эрудиции это хорошо, но как те же машины проектировать без знаний трех законов Ньютона? В Минобрнауки призадумались и предложили обновить порядок приема в российские университеты.

Число направлений, где физика — обязательный экзамен, вырастет до 37: обязательной она станет, в частности, для всех направлений и специальностей машиностроения.

А еще история с новыми правилами может коснуться математики. Вычислять логарифмы и интегралы обязательно придется для поступления на любые специальности в области информационной безопасности. Не забыли и про историю. И это отдельная боль для Марсэля Загретдинова. 11-классник собирается связать жизнь с юриспруденцией. И прежде можно было сдать ЕГЭ по обществознанию, русскому и математике. Теперь никакого обществознания — исключительно историю. Поди за год выучи столько дат.

«История — это огромный объем древней Руси до современности, даты, события, личности, карты и культура. Я ее толком не изучал», — сказал ученик 11 класса Марсэль Загретдинов.

«У меня руки опустились. Ведь мы два года готовились к обществознанию. Репетитор, курсы, куча пособий. А теперь это все получается, что впустую», — сказала мать Марсэля Насима Загретдинова.

С другой стороны, при поступлении теперь можно заработать дополнительные баллы. За счет того же ЕГЭ. Все просто — нужно выбрать и сдать четвертый единый госэкзамен. Плюс 25 очков абитуриенту не помешают. И эту идею в вузах отметили особенно.

«Я бы посоветовал школьникам сдавать 4 ЕГЭ. В новом порядке, если он будет принят, будет прописано, что те ребята, которые сдают четыре ЕГЭ, имеют преференции и будут иметь дополнительные баллы при поступлении на инженерные, например, направления и, естественно, научные направления. Соответственно, можно получить от 15 до 25 дополнительных баллов», — сказал ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Баумана Иван Сидельников.

Еще из новшеств — олимпийские сокращения. По новым правилам, которые предлагают в Минобрнауки, правом поступить в университет без экзаменов смогут воспользоваться только победители школьных олимпиад. И только за 10-11 классы.

«Конечно, мы здесь должны понимать, что так как дети бывают немножко разные, есть олимпиадники, есть трехфутбольники, есть победители турниров. Хотелось бы, чтобы все имели примерно равные шансы поступления», — сказал ректор УрФУ Илья Обабков.

То есть больше никаких обладателей золотой недали. И это нововведение не с потолка. Этим летом случился громкий скандал. Призеры олимпиад полностью заняли бюджетные места на нескольких направлениях и более половины бюджетных мест в целом в ведущих вузах страны. И даже стобалльники не смогли пробиться в выбранный вуз.

Что еще? Платникам придется фактически бронировать вуз — вносить залог за первый семестр. Говорят, так будут бороться с тем, когда абитуриент заключает договоры сразу с несколькими университетами и занимает там чужие места. Когда поправки примут, то они вступят в силу уже следующей весной.

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