Российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины

Теперь об ударах по противнику за пределами России. Новая массированная атака по Украине лишила интернета сразу несколько десятков населенных пунктов. Дело в том, что основной целью стал дата-центр в Киеве. И даже жители украинской столицы были поражены, насколько точно прилетели наши ракеты. Все покажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Удары, которые наносятся не по площадям, а по нервной системе киевского режима.

Это не рядовое повреждение кабеля. Это атака по «паутине», которая держит город в сети. Дата-центры, где стояло оборудование ключевых украинских провайдеров, остались без питания после попаданий.

Интернет-пользователи уже это ощутили: легли сайты, облачные хранилища, корпоративные каналы связи. В Соломенском районе, где размещается «Гипросвязь», не просто офисы. Это институт, который с 2011 года входит в перечень гособъектов под контролем Госспецсвязи. Попадание в такое здание — это не «прилет по бизнес-центру». Это удар по узлу, где физически сходятся гражданская и специальная связь.

Еще один пораженный сегодняшним утром узел — транспортный. Взрывы возле Центрального железнодорожного вокзала прогремели серией — не менее пяти. Цель — не сам вокзал, а логистика вокруг него.

Также сегодня под удар попали столичные АЗС, складские помещения и транспортное предприятие — все это горит и дымит, но в логике сегодняшнего удара это не главное. Речь идет о последовательности. Сначала связь, потом логистика, потом топливо. Киев лишают не электричества, а способности координировать ВСУ, логистику и связь с фронтом.

На фронте связь — это не про удобство. Это управление огнем и разведка. Если в Киеве падает узловая связь, это не значит, что завтра встанет фронт. Но это значит, что на штабном уровне Киев теряет часть оперативности.

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