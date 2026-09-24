Украинский кризис стал главной темой сразу нескольких сегодняшних встреч и выступлений на Генассамблее ООН. И хотя основные переговоры прошли за закрытыми дверями, нашему министру иностранных дел удалось донести основную мысль: архитекторы российско-украинского конфликта разрушили все, что могло привести к миру. Минские соглашения, похороны договоренностей в Анкоридже — это дело рук европейских могильщиков.

Некоторым из них сегодня в Нью-Йорке попытался задать вопросы обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Совет безопасности по Украине — одно из ключевых событий этого дня в ООН. Чтобы еще раз напомнить о причинах конфликта.

Сергей Лавров перечисляет эпизоды, когда Европа нагло обманывала Москву. Это было с минскими соглашениями. Это было весной 22-го, когда Киев был готов к мирным переговорам, но Борис Джонсон отговорил. После саммита Путина и Трампа в Анкоридже в 25-м тоже наметился прорыв.

«В Вашингтон немедленно направился европейский десант. Было сделано все, чтобы дальнейшая работа по практической реализации договоренности Анкориджа застопорилась. В результате, в июне 2026 года, на саммите „Семерки“ в Эвиане, на саммите НАТО в Анкаре, Эммануэль Макрон и другие западные лидеры гордо заявили, что они похоронили Анкоридж», — сказал Сергей Лавров.

Но больше вестись на уловки Европы Москва не будет. Если переговоры с Украиной — то без остановки боевых действий.

«Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы», — добавил Лавров.

Интересно, что украинская делегация во время выступления Лаврова устроила шоу: нацепили наушники, хотя, разумеется, прекрасно понимают русский. Но всячески стараются изгнать его из страны.

«Нигде в мире, кроме Украины, не запрещен целый язык, не говоря уже о том, что это один из официальных языков ООН», — сказал Лавров.

Да что там: в Европе будто не заметили перезахоронение нацистских коллаборантов в Киеве. Сначала Мельник. Потом Коновалец.

«Причем из таких сатанинских могил собираются создать пантеон героев Украины на территории священной для всех православных Киево-Печерской лавры. Печально, что наши бывшие союзники в борьбе с гитлеровским нацизмом смотрят сквозь пальцы на подобные выходки», — добавил министр.

Впрочем, Европа и не думает о мире. На вопрос о возможном конфликте Европы с Россией министры не реагируют — ни немец Вадефуль, ни поляк Сикорский, ни президент Финляндии Стубб — его свита еще и толкаться начала.

Реальный диалог — с американцами. Первая встреча у Лаврова на полях ООН — с госсекретарем Рубио. Жесткие ограничения. Квота — десять наших журналистов, десять американских. Заходим внутрь, тут толкучка. Ажиотаж. Довольно жестко. Но этих секунд достаточно, чтобы попробовать задать вопрос госсекретарю: «А господин госсекретарь, есть ли новые идеи для мирных переговоров?»

Уже после Рубио выходит к журналистам.

«Что касается России и Украины, я скажу следующее: эта война не закончится на поле боя. Этот конфликт скоро закончится — думаю, в этом все согласны, на основе достигнутого соглашения, и мы все это понимаем», — сказал Марко Рубио.

ООН сейчас напоминает поле битвы. Многолетняя политика Запада привела к хаосу. Возникновению новых и новых горячих точек по всему миру. Но и по сей день именно Организация Объединенных Наций остается единственной площадкой, где все говорят со всеми.

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